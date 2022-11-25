بلدية اسطنبول تحظر كافة النشاطات العامة في شارع الاستقلال الذي شهد التفجير

حظرت سلطات اسطنبول إقامة فعاليات ومواكب عامة وثقافية وتجارية وغيرها، وكذلك العروض الموسيقية، في شارع الاستقلال المخصص للمشاة، حيث وقع هناك هجوم إرهابي يوم 13 نوفمبر ويأتي هذا القرار بهدف منع وقوع هجمات إرهابية جديدة في مكان يحظى بشعبية بين السكان والسياح، بحسب الموقع الإلكتروني لمحافظة اسطنبول.