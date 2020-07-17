اندلاع ‏حريق هائل في وادي نمار في الرياض فجر الجمعة

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الجمعة، في وادي نمار جنوب العاصمة الرياض وتصاعدت الأدخنة نتيجة الحريق الضخم، الذي لم يتم الكشف عن سببه أو مزيد من التفاصيل حول ملابساته حتى الآن.