مقتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجراح خلال اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس

لقي شاب فلسطيني حتفه وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة خلال اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية، في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأحد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شاب يدعى سائد الكوني وإصابة آخرين بعد إطلاق الجنود النار تجاه مركبة ودراجة نارية في كمين نصبه الجيش الإسرائيلي في منطقة التعاون بنابلس.

وذكر نادي الأسير، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من نابلس عقب اعتقال شابين من منطقة المساكن الشعبية، وبعد الانسحاب بدقائق، سمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة التعاون.

مقتل فلسطيني في كمين نصبته القوات الإسرائيلية بنابلس

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش قتلت مسلحا فلسطينيا كان يستقل دراجة نارية، وأصابت آخرين كانوا في سيارة أخرى بجروح طفيفة في مدينة نابلس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نصبت كمينا ضد عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار، وأطلقت قوات الجيش النار على المسلحين، وتم تصفية سائق الدراجة النارية، بينما انسحبت السيارة إلى نابلس وبداخلها عدد من المصابين، ولم تقع إصابات بين قوات الجيش وجثة سائق الدراجة تم احتجازها".

وأمس السبت، قتل الشاب محمد علي أبو كافية (36 عاما) من سكان بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب مدينة نابلس.