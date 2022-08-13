وفاة 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء في مصر

لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقا بالكهرباء بعزبة الزقمي باطسا في محافظة الفيوم المصرية، إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال قيامهم بري أرضهم الزراعية. وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحدهم وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث بأشقائه فأسرعوا إليه لإنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء".