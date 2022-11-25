مقتل متظاهر سوداني خلال احتجاجات ضد حكم العسكر

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم، عن مقتل متظاهر في مدينة أم درمان، إثر إصابته "بطلق ناري" أطلقته قوات السلطة خلال قمعها تظاهرة.