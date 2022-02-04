ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر
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ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر

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العرب اليوم - ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر

ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر
باريس - العرب اليوم

ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر

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ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر



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أقامت منصة "نتفليكس"، بالتعاون مع الفنان التونسية هند صبري، حفلاً فنياً في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة انطلاق عرض مسلسل "البحث عن علا"، حيث أقيم عرض خاص للمسلسل حضره الأبطال المشاركون في العمل. وشارك حساب "نتفليكس"، عبر موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي وثقت حضور أبطال المسلسل للعرض الخاص، بينهم هند صبري، وهاني عادل، والمخرج هادي الباجوري، والفنانة ندى موسى، وغيرهم، وسط ترقب من جانب الجمهور، انتظاراً لعرض العمل المقرر أن يحظى بتفاعل كبير من جانبهم. وارتدت هند صبري، في الإطلالة الرسمية للعرض، فستاناً باللون الأزرق، وكان لامعاً ومزيناً في أطرافه بالريش، ما لفت انتباه المصورين وهو الزي الذي التقطت به الصور الرسمية مع فريق عمل المسلسل. ولكن خلال المؤتمر واللقاءات الصحافية التي أجرتها هند صب...المزيد

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