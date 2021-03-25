مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات
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مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات

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العرب اليوم - مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات

تركيا
باريس - العرب اليوم

مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات

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مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي لفرض عقوبات



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