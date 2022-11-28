مصرع شخصين في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة تفير الروسية

لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك. ووقع الحادث الأحد، بالقرب من قرية فيازوفيتس.