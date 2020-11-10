مقتل وإصابة 24 عنصراً في هجوم بسيارة مفخخة في أفغانستان

قتل 4 من عناصر الشرطة الأفغانية وأصيب 20 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في إقليم فارياب الأفغاني وقال حاكم الإقليم نقيب الله فائق إن الهجوم نفذته عناصر تابعة لحركة طالبان المسلحة بالقرب من قوات الشرطة بمنطقة ألمار ، مشيراً إلى أن عشرات المنازل والمتاجر القريبة من المنطقة قد تضررت من شدة الانفجار.