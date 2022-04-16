الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة سو25 أوكرانية
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الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية

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موسكو - العرب اليوم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة سو25 أوكرانية الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة سو25 أوكرانية



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