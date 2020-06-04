الإمارات تسجل تراجعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، تراجعا جديدا لحصيلة الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 571 حالة مقابل 596 أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 571 حالة بعد إجراء نحو 42 ألف فحص، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 36359.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع مستمر لمعدل الإصابات اليومية في البلاد، حيث سجلت في بيانات يوم 30 مايو 726 حالة، وفي 31 مايو 661، وفي 1 يونيو 635، وفي 2 يونيو 596.

وأعلنت الوزارة كذلك عن وفاة شخص مصاب بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي إلى 270 حالة.

وشهدت الإمارات انخفاضا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، وبلغت الحصيلة اليومية حالتين في كل من 29 و30 و31 مايو، و2 في 1 يونيو، و3 حالات في 2 يونيو.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 19153 شخصا، بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

المصدر: وام