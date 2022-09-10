مقتل 8 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في بيانها اليوم، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب بمقتل 8 مدنيين. وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن القصف الأوكراني، تسبب كذلك بإصابة 27 شخصا من المدنيين بجروح.