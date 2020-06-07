ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ليبيا اليوم 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي المصابين إلى 256 .

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن 182 إصابة نشطةمن إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيرًا إلى تعافي 52 شخصًا من الفيروس.