الدفاع الروسية تعلن أنه تم القضاء على نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف تابعين لشركة عسكرية خاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وحذرت من أن أي هجمات أو أعمال تخريبية على أراضي روسيا ستقابله زيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف الدفاع الروسية: القوات الروسية استهدفت بصواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى منشأة عسكرية في ضواحي كييف