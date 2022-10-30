إصابة 61 شرطياً في تظاهرة ضد بناء خزان مياه في فرنسا

أصيب يوم السبت، 61 من أفراد الشرطة خلال تظاهرة محظورة ضد بناء خزان مياه للزراعة في غربي فرنسا وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر"، إن 22 منهم أصيبوا بجروح خطيرة.