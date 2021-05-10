حريق محدود في حقل برقان النفطي في الكويت ولا تأثير على عمليات الإنتاج

أعلن الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر، أن حريقاً محدوداً اندلع فجر الاثنين، بأحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العامر، أنه تمت السيطرة على الحريق بفضل سرعة استجابة الفرق المعنية والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، لافتاً إلى إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة، وأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة.