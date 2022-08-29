مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية تتعرض للقصف المدفعي

سقطت عدة مقذوفات صاروخية ليل الأحد على مدينة إنرهودار الأوكرانية ، الواقعة بالقرب من مفاعل زابوريجيا للطاقة النووية الذي تحتله روسيا.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن القصف المدفعي. وأصدر كل من الطرفين تسجيلات فيديو تظهر العديد من السيارات مشتعلة في مناطق سكنية.