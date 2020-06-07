ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 6081 حالة

سجلت السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24ساعة الماضية و12 وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 6081 حالة، بينها 359 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنها سجّلت 90 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2014 شخصًا، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 166 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، فيما أجرت فحصًا لـ 675 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.