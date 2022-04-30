الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 18 مسيرة وتدمير 4 منشآت عسكرية لأوكرانيا منها موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار.