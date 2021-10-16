إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق رصاص في ملعب بولاية ألاباما الأميركية

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة موبيل بولاية ألاباما.