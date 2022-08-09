تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 09082022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /09.08.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /09.08.2022/

موسكو-العرب اليوم

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

  القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ "غراد"
    سلطات خيرسون تعتقل المتورطين بنشر ألغام محظورة ومساعدة الجيش الأوكراني بقصف المدنيين
    بدء تطبيق القوانين الروسية في زابوروجيه
    تحرير مصنع كناوف من قبضة النازيين الأوكرانيين في مدينة سوليدار في دونيتسك
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   السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا

    الأمم المتحدة تدعو روسيا والولايات المتحدة لتسوية القضايا الخاصة بمعاهدة ستارت-3
    موسكو: كييف تأخذ كل أوروبا رهينة بقصف محطة زابوروجيه النووية
    واشنطن بصدد إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق له المتوجه لأسبوع الأمم المتحدة رغم العقوبات

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 09082022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 09082022



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