اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين ليل الجمعة/ السبت في العاصمة الليبية طرابلس في ظل أزمة سياسية كبيرة في هذا البلد الذي يشهد حالا من الفوضى منذ أكثر من عقد. وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة في طرابلس وأظهرت صور نشرها الإعلام المحلي مدنيين في حال من الهلع وسط إطلاق نار في منطقة مزدحمة من العاصمة. واندلعت هذه الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين مؤثرتين في غرب ليبيا حسب وسائل إعلام محلية. ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها.