مقتل وإصابة 31 شخصًا في لوهانسك جراء قصف أوكراني

قال مصدر في خدمة الطوارئ بجمهورية لوهانسك الشعبية اليوم الجمعة ، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون ، جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة لانتراتوفكا المأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر "أسفر القصف عن تدمير أحد المباني ونتيجة لذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون ، وربما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض".