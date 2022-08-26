مقتل شرطية في إطلاق نار بولاية «أريزونا» الأميركية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم ضابط شرطة، جرّاء حادث إطلاق نار في ولاية «أريزونا»، الأمريكية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطية بمقاطعة «بيما» تدعى «ديبورا مارتينيز جاريباي»، قتلت بالرصاص، أثناء قيامها بعملية إخلاء في شقق ليند كومونز بـ«توكسون».