فاغنر الروسية تعلن سيطرتها على الجزء الشرقي من باخموت

قال يفجيني بريجوزين، مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، اليوم الأربعاء، إن المجموعة الروسية سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من باخموت.وأضاف في تسجيل صوتي على منصة التراسل تيليجرام: "وحدات من شركة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقي من باخموت".وأردف: "كل شيء شرقي نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل".