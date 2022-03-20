الدفاع الروسية تعلن أن المقاتلات الروسية دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية كما تم إسقاط مروحية و6 مسيرات ليلا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ليلا.

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