قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، إن مقاتلين من قوات حرس الحدود التابعة للجيش، أصيبا بـ"نيران صديقة"، أثناء مشاركتهما في إحباط محاولة تهريب. وأضاف أدرعي في بيان أن الجهات المختصة تجري تحقيقاً في الواقعة التي أدت لإصابة جنديين، لافتاً إلى أنها تمت نتيجة لـ"خطأ في التشخيص". وتابع: "خلال ساعات الليل حدثت 9 عمليات تهريب مخدرات، اشتملت على إطلاق نار مكثف من قبل خلايا التهريب في منطقة فاران"، لافتاً إلى أن مقاتلي حرس الحدود قاموا بمعرفة مصدر النيران وردوا عليها لإحباط عمليات التهريب. وأفاد بأن القوات قامت بافشال التهريب وصادرت 400 كغم مخدرات بقيمة 8مليون شيكل (اكثر من 2.5 مليون دولار).