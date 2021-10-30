الجامعة العربية تبدي ثقتها بقدرة قيادة لبنان على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج

أعربت جامعة الدول العربية عن قلق أمينها العام أحمد أبو الغيط إزاء تدهور العلاقات بين لبنان ودول الخليج، مبدية ثقته بقدرة قيادة لبنان على اتخاذ ما يلزم من الخطوات لوضع حد للأزمة.