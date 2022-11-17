أميركا تحدد المتهم بحادثة الهجوم على ناقلة “باسفيك زيركون”

أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن طائرة مسيرة إيرانية الصنع نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة “باسيفك زيركون” في خليج عُمان في 15 نوفمبر. وأضافت أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية استجابت للوضع في المنطقة.

• قالت الشــركة المالكة للناقلة “باسيفيك زيركون“، إن الناقلة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان، مضيفة أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.