وفاة مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليه

توفي صباح اليوم الأربعاء رجل فلسطيني مسن نتيجة احتجازه والاعتداء عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. وأفاد شهود عيان بأن المسن، البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا بشمال رام الله، تعرض للاعتداء من قبل جنود إسرائيليين، وتم ربطه بالكلبشات وإغلاق عينيه، ثم انسحب الجنود بسرعة وتركوه ملقى على الأرض، وفارق الحياة.