أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، 416 ألفا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

وأظهرت بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم 7 ملايين 360 ألفا 239 مصابا، بزيادة 121 ألفا و628، مقابل 120 ألفا و410 في اليوم السابق.

وتم تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة، بحسب آخر البيانات اليوم الخميس، فيما تم هناك تسجيل 2 مليون 464 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة، فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة، فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.

ووفقا لموقع الاحصاءات "Worldometer"، بلغ معدل الوفيات جراء فيروس كورونا 53.8 حالة لكل مليون شخص في العالم.

المصدر: وكالات