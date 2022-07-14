قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بشأن احتجاز مزعوم لـ 1.6 مليون مواطن أوكرانى فى روسيا "كاذبة".