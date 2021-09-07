مظاهرات في كابول دعما للمعارضة في بنجشير ومنددة بالتدخل الباكستاني وسط إطلاق النار من طالبان

انطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابل دعما للمعارضة "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني، وسط إطلاق نار من مسلحي طالبان.وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود التي عمت العاصمة كابل وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين.وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحت شعار "تحيا المعارضة الموت لباكستان".

وكانقائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود قد أعلن أمس الاثنين أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".