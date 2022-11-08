هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية
آخر تحديث GMT13:02:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية

العرب اليوم -

العرب اليوم - هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية

عاجل
موسكو - العرب اليوم

أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية، والتي كان من بين مهامها القيام بهجمات إرهابية ضد كبار المسؤولين في إدارة خيرسون وقد تم اعتقال 9 من مواطني أوكرانيا بينما يختبئ معاونوهم خارج الأراضي الروسية، حيث تم إبطال مفعول سيارة مفخخة، كان المخربون يعدونها لمحاولة استهداف طاقم الإدارة في خيرسون. وتمت مصادرة أكثر من 5 كيلوغرامات من البلاستيدات و3 عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية من المتهمين.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية



أخبار ذات صلة

GMT 12:06 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب اليمنية
العرب اليوم - اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب اليمنية

GMT 12:03 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الدفاع الروسية تعلن إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في خيرسون
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في خيرسون

GMT 11:24 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي
العرب اليوم - مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

GMT 10:39 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الخارجية الأميركية تعلن مقتل سادس مواطن أميركي في المواجهات بأوكرانيا
العرب اليوم - الخارجية الأميركية تعلن مقتل سادس مواطن أميركي في المواجهات بأوكرانيا

GMT 08:27 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تصدر عشرات مذكرات الاعتقال بتهمة الانتماء لجماعة غولن
العرب اليوم - تركيا تصدر عشرات مذكرات الاعتقال بتهمة الانتماء لجماعة غولن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رحمة رياض تتألق في إطلالة ملائكية باللون الأبيض

بغداد - العرب اليوم

أطلت المطربة العراقية رحمة رياض على متابعيها في ظهور جديد بإطلالة بيضاء في أحدث ظهور، وخطف ظهور رحمة رياض بالأبيض الناصع أنظار جميع الحاضرين، وهو لوك اعتمدته في إطلالات أخرى سابقة، فالمطربة العراقية صاحبة الصوت الطربي المميز، أطلت على جمهورها ومتابعيها بإطلالة بيضاء من على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الطلة أنيقة ناعمة بالأبيض الناصع من توقيع Khaled & Marwan، بستايل بنطلون طويل واسع، نسقته مع بلوزة بنفس اللون، بتصميم مغلق عند الياقة مع أسلوب الأكمام الطويلة، وتميز تصميمها أيضًا بتطريزات مرصعة باللون الفضي عند منطقة العنق والصدر وحتى الأكتاف. رحمة رياض حالفها التوفيق في تنسيق إطلالتها البيضاء الأنيقة، حيث اختارت حذاء بكعب مرصع باللون الفضي اللامع، والتي جاءت متناسقة مع نفس الحبيبات ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:30 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة
العرب اليوم - فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة

GMT 05:56 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية
العرب اليوم - أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية

GMT 06:04 2022 الخميس ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة
العرب اليوم - نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة

GMT 15:48 2022 الأحد ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس السيسي يؤكد أن العالم يواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً
العرب اليوم - الرئيس السيسي يؤكد أن العالم يواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً

GMT 19:57 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة
العرب اليوم - اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 21:03 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الأكل المتأخر"كلمة السر" في زيادة الوزن والإصابة بالسكري
العرب اليوم - الأكل المتأخر"كلمة السر" في زيادة الوزن والإصابة بالسكري

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:41 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

"الفار المكار"..
العرب اليوم - "الفار المكار"..

GMT 05:39 2021 الأربعاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

أداة رخيصة للعرض!
العرب اليوم - أداة رخيصة للعرض!

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 15:38 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

الطلاق التعسفي
العرب اليوم - الطلاق التعسفي

GMT 10:09 2022 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبر

خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين
العرب اليوم - خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين

GMT 11:14 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

انتعاش سوق الأوراق المالية الروسية
العرب اليوم - انتعاش سوق الأوراق المالية الروسية

GMT 17:18 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير يوضّح أسرارًا عن دعم أميركا لصدام حسين منذ العام 1963
العرب اليوم - تقرير يوضّح أسرارًا عن دعم أميركا لصدام حسين منذ العام 1963

GMT 00:58 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الحريري في باريس بشروط سعودية وسيعود لـ"لبنان" الأربعاء المقبل
العرب اليوم - الحريري في باريس بشروط سعودية وسيعود لـ"لبنان" الأربعاء المقبل

GMT 01:54 2017 الأحد ,05 آذار/ مارس

"أوميغا 3" الدهنية تقلّل الأضرار الناجمة عن تلوّث الهواء
العرب اليوم - "أوميغا 3" الدهنية تقلّل الأضرار الناجمة عن تلوّث الهواء

GMT 22:07 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

هواوي تطلق إعلان تشويقي ل "Nova 4" باللون الأحمر المتدرج
العرب اليوم - هواوي تطلق إعلان تشويقي ل "Nova 4" باللون الأحمر المتدرج

GMT 14:30 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

ريال مدريد الإسباني وراء تأجيل تجديد إيدين هازارد لتشيلسي
العرب اليوم - ريال مدريد الإسباني وراء تأجيل تجديد إيدين هازارد لتشيلسي

GMT 06:43 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أقراط مناسبة للسهرات من النجمات العالميات لإطلالة جذّابة
العرب اليوم - أقراط مناسبة للسهرات من النجمات العالميات لإطلالة جذّابة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab