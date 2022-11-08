هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية

أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية، والتي كان من بين مهامها القيام بهجمات إرهابية ضد كبار المسؤولين في إدارة خيرسون وقد تم اعتقال 9 من مواطني أوكرانيا بينما يختبئ معاونوهم خارج الأراضي الروسية، حيث تم إبطال مفعول سيارة مفخخة، كان المخربون يعدونها لمحاولة استهداف طاقم الإدارة في خيرسون. وتمت مصادرة أكثر من 5 كيلوغرامات من البلاستيدات و3 عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية من المتهمين.