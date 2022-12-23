 مصرع شخصين وتضرر 400 منزل جراء حريق في مدينة بتشيلي

لقى شخصان على الأقل مصرعهما فيما تضرر نحو 400 منزل إثر نشوب حريق فى مدينة "فينيا ديل مار" التى تبعد نحو 120 كيلومترا (75 ميلا) من عاصمة تشيلى "سانتياجو"، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارىء .

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة عن مكتب الطوارئ الوطني قوله ان الحريق الذي أتى بالفعل على نحو 110 هكتارات (270 فدانا)، انتشر بشكل سريع، مشيرة إلى أن السلطات التشيلية أصدرت أوامر بإخلاء عدة أحياء.