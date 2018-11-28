انفجار كبير في أحد المنازل بمخيم البريج وسط القطاع

وقعت مجموعة من الانفجارات ، صباح اليوم الاربعاء، في احد العمارات السكنية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، دون معرفة طبيعة الانفجارات حتى اللحظة.

ومن جانبها اكدت وزارة الداخلية وقوع انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، مبيناً ان الأجهزة المختصة أغلقت المكان وتفحصت ماهية الانفجار.

وافادت مصادر في المكان ، أن عدة انفجارات سمع دويها في منطقة البريج، كان مصدرها عمارة سكنية تعود لعائلة الهندي، حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

وأكدت المصادر، أنه لا توجد إصابات بالمكان حيث تم إخلاء أهالي العمارة مسبقا، فيما لم تعرف طبيعة الانفجار حتى اللحظة.