سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
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سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

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العرب اليوم - سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

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كابول - العرب اليوم

 قالت وسائل إعلام محلية أفغانية إن دوي انفجار قوي سمع في كابول.وتسيطر حركة طالبان على كابول منذ دخول مقاتلي الحركة إليها في أغسطس/آب الماضي، لكنها تواجه تحديا من نشاط داعش الإرهابي.

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سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول



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