سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

قالت وسائل إعلام محلية أفغانية إن دوي انفجار قوي سمع في كابول.وتسيطر حركة طالبان على كابول منذ دخول مقاتلي الحركة إليها في أغسطس/آب الماضي، لكنها تواجه تحديا من نشاط داعش الإرهابي.