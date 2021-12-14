فرقاطة فرنسية مسلحة بصواريخ موجهة تدخل البحر الأسود

بدأت قوات أسطول البحر الأسود في مراقبة الفرقاطة "أوفيرني" التابعة للبحرية الفرنسية. دخلت الفرقاطة البحرية الفرنسية "أوفيرني"، المسلحة بصواريخ موجهة، البحر الأسود، حسبما ذكر مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية. ويراقب الأفراد العسكريون في أسطول البحر الأسود الروسي توجهات السفينة الأجنبية. وقال مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تحركات فرقاطة أوفيرني للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الفرنسية، والتي دخلت البحر الأسود".