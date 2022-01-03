قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن هجوماً صاروخياً على حافلة نقل عسكرية في البادية بسوريا، أودى بحياة 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين بجروح. وبحسب الوكالة فإن الهجوم الصاروخي الذي أعقبه إطلاق نار، نفذته مجموعة من تنظيم "داعش".