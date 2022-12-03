مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 5 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم في قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت القيادة في بيانها اليوم السبت، أن 14 مواطنا آخر أصيبوا بجروح نتيجة القصف الأوكراني.