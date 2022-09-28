إصابات بينها حرجة جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين

أصيب شاب فلسطيني جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم لمخيم جنين، وسط تقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية صاروخا مضادا للدروع تجاه منزل في منطقة جنين.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن دبابة أطلقت قذيفة قرب قرية طورة الغربية في جنين "بعد رصد تحركات مشبوهة" قرب الجدار الفاصل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قوات الجيش تشن أعمالا عسكرية في منطقة مخيم جنين، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم إطلاق نار تجاه قوات الجيش في مخيم جنين".

ومن جانبه، ذكر موقع "عرب 48" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين، وأشار نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة شاب برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر، وحالته حرجة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر (بوضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية، وإصابة باليد، خلال الاقتحام الإسرائيلي لجنين.

وحسب الموقع، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة مدينة جنين ومخيمها في ساعات الصباح، وحاصرت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الشهيد رعد خازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وعناصر من الجيش.