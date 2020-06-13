روسيا تسجل 114 وفاة و8706 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 114 وفاة و8706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية 520129 إصابة بينها حالة 6829 وفاة.