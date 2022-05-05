بايدن يوافق على إعلان بعض أجزاء نيو مكسيكو مناطق كوارث

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على إعلان بعض أجزاء ولاية نيو مكسيكو تتعرض لحرائق غابات مناطق كوارث وأمر بمساعدة اتحادية لجهود الإغاثة. وبدأت حرائق الغابات التي تشمل أكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام ويتسع نطاقها عن المعتاد بسبب تغير المناخ وفقاً لما ذكره العلماء. وستكون المساعدات الاتحادية متاحة لمقاطعتي مورا وسان ميجيل، حيث أتى ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ الولاية على مئات المنازل والمباني ويهدد مدينة لاس فيجاس. وذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن المرسوم يشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل وقروضاً منخفضة التكاليف لتغطية خسائر العقارات التي لا يشملها التأمين، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية في التعافي من آثار الكارثة.