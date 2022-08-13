أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تسلم 50 عنصرا ينتمون لتنظيم "داعش" قبض عليهم في سورياوذكرت في بيان صحفي: "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن قبض عليهم داخل الأراضي السورية" وأضافت: "جرت عملية استلام هؤلاء الإرهابيين عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري، وتسلمتهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".