جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان

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العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان

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القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقل الجيش الإسرائيلي يوم السبت 3 أشخاص بزعم محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية.  وذكرت مصادرنا أن مجندات من سلاح المدفعية في جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطن يوم السبت محاولة اقتحام قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان بعد ملاحظة مدنيين يتجولان حول منطقة معسكر كيرين، واعتقلوهما.  وإن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية، بعدما اختبأوا وراء الأشجار في محاولة لسرقة أسلحة من القاعدة. 

وأضافت أن متهمين اثنين حاولا اختراق القاعدة العسكرية وزحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.  وأكدت أن المشتبه بهم ثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.  وأشارت إلى أنهم سيمثلون يوم الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان



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