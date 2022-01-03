البرلمان الليبي يعقد جلسة لمتابعة سير العملية الانتخابية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، الاثنين، أعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية بالمقر المؤقت لمجلس النواب فى مدينة طبرق شرقي البلاد. وأوضح النويري أن الجلسة ستكون مخصصةً للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن سير العملية الانتخابية، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي.