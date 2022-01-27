ارتفاع عدد قتلى اشتباكات سجن غويران في الحسكة إلى 211 بينهم 151 داعشيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بارتفاع عدد قتلى اشتباكات سجن غويران في الحسكة إلى 211 من بينهم 151 من تنظيم داعش. وقال المرصد إن حصيلة قتلى الأحداث تشمل حتى الآن 53 من قوات الأمن الداخلية الكردية (الأسايش) وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إضافة إلى 7 مدنيين.