الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة سعودية شمال شرق صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن إسقاط طائرة سعودية مسيرة في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء.وقال المتحدث باسم "القوات المسلحة اليمنية"، التابعة للحوثيين يحيى سريع:" تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن "إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من نوع ("سكان إيغل Scan Eagle")، بسلاح مناسب".