وفاة مرافق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن اللواء يوسف أبو مغصيب المعروف فلسطينيا بـ"الشبل"، توفي في وقت سابق اليوم الاثنين.ونشر الجاغوب تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "الأخ المناضل يوسف أبو مغصيب (يوسف الشبل) في ذمة الله بعد مسيرة عطاء وتضحية طويلة عمل مرافقا مع القادة الشهداء (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) أبو عمار و(خليل الوزير) أبو جهاد.. وبهذا نودع بطلا من أبطال الفتح الثوريين".