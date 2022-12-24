قتيلان وعشرة مفقودين إثر غرق قارب في بحيرة بالكونغو الديمقراطية

أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس"، بمقتل شخصين واعتبار عشرة آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب مزوّد بمحرّك على متنه منشدين من جوقة كنسيّة، في بحيرة إدوارد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار المسؤول الحكومي عن البحيرة، باتريك كامبالي، إلى "أنّنا انتشلنا من الماء خمسة أشخاص أحياء وجثّتين، والبقيّة هم في قاع البحيرة. لقد انقلب الزورق حين كان في عرض البحيرة، على بُعد نحو 10 كيلومترات من قرية كيافينيونغ في مقاطعة شمال كيفو"، موضحًا أنّه عندما أبحر الزورق كان على متنه 16 شخصًا، لكنّ تسعة ركّاب آخرين صعدوا على متنه لاحقًا خلال الرّحلة. وأكّد أنّ الحادث نجم عن "شدّة الرّيح".